近日天氣潮濕又悶熱，蛇類蠢蠢欲動！1名5歲女童上周五到台中市東勢客家文化園區的館內閱讀，竟意外被蛇咬傷，所幸非毒蛇已無大礙。台中市客家事務委員會主委江俊龍表示，由於附近果園多、生態好，加上氣候關係，近期蛇類頻出沒，事件發生後，他親自探視受傷小妹妹，取得家屬諒解，並全面檢視館內是否有蛇蹤，也利用昨公休日加強館內清消，以防再發生類似事件。

民眾指出，5歲幼稚園女童2日周五到東勢客家文化園區館內閱讀書籍，結果竟意外被蛇咬傷，幸好咬人的非毒蛇，但女童受到驚嚇大哭。他質疑女童送醫後雖無大礙，但東勢客家文化園區是著名觀光景點，且室內場館竟然出現蛇，令人覺得不可思議，造成人心惶惶，質疑市府未善加管理場館環境。

客家事務委員會主委江俊龍表示，東勢客家文化園區場館內出現蛇類確實不妥，當晚立即全面檢視館內是否有其他蛇蹤跡，昨天也利用休館日加強館內清消。他也說，由於近日氣候悶熱又下雨，是蛇類喜歡出沒季節，加上附近多為果園，生態不錯，才讓蛇有機可趁。

針對受傷女童，江俊龍表示，女童左手無名指及中指被咬傷，他也親自連續3天前往慰問，取得家屬諒解，同時也透過學校老師，希望加強女童的心理輔導，以免在其心裡留下陰影；目前女童也活潑亂跳，已沒有包紮傷口，沒有大礙。