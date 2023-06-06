民眾體驗荔枝ＤＩＹ樂趣。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

端午吃粽子時節到來，夏季玉荷包也正盛產，高雄市農業局6月10、11日在左營高雄物產館蓮潭小農市集讓民眾DIY端午包粽、玉荷包果醋DIY、玉荷包釀酒DIY，提供民眾迎接玉荷包與端午節的雙重享受。

高雄市農業局表示，高雄玉荷包是饕客們等待一年的甜美滋味，香甜多汁特殊風味的玉荷包嘗鮮期一閃就過，加上端午節即將到來，希望讓民眾雙重享受端午濃厚的肉粽糯米香，及玉荷包的甜美風情。

玉荷包DIY系列活動，將提供份量十足的大樹玉荷包、釀漬玻璃罐及材料等，全家人大手小手一起合作，成品有酸甜的玉荷包水果醋及幸福微醺的玉荷包果酒2種品項可供選擇；而迎接端午節的體驗則是端午包粽趣DIY，主辦單位準備了優質高雄在地豬肉、雞肉、五穀米混糯米、喜哈蛋、鹹豬肉、香菇等，跟著老師的步驟，輕鬆又寫意，現場蒸熟即可共享成果。DIY活動只要現場在小農市集消費滿50元即可兌換一張點券，集點券就可免費參加。

農業局指出，蓮潭小農市集有來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，展售當地當令新鮮蔬果等農產，現場還辦理午后的音樂演出以及農產試吃活動，搭配主持人的風趣推廣，有機會將主持人手中的農產品伴手禮贏回家喔！6月10至11日上午10時至晚間6時，歡迎大家到蓮潭小農市集走走逛逛，豐富活動等您到場參與。

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