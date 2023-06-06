南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie進軍好萊塢的首部美劇作品《The Idol》（偶像漩渦）自從在坎城影展上映後就因「18禁畫面太多」遭到不少的抨擊，4日正式播出後，Jennie在劇中舞蹈的場面，讓韓國網友崩潰怒批「為什麼要跳3P舞！」

由強尼戴普女兒莉莉戴普（Lily-Rose Depp）主演的美劇《The Idol》，也找來南韓女團BLACKPINK成員Jennie演出，卡司相當華麗引起全球粉絲關注，但卻被評價為「毫無價值的A片」，而Jennie在劇中的舞蹈片段，韓國網友紛紛崩潰直轟「沒有美感可言」、「幾乎可以代表韓國的藝人，居然拍攝這種低俗電視劇，是想讓韓國毀掉嗎？」、「倒不如去拍床戲，完全性羞恥共鳴」。

該劇播出後韓國網友紛紛砲轟。(圖／擷取自微博)

事實上，該劇自在坎城影展首映後，頻頻因劇中的爭議性話題惡評不斷，影評網站《爛番茄》中的爛番茄新鮮度更一度跌破10%，在另一個影評網站《Metacritic》的綜合評分也僅有27分，還被網友形容其就像是一部「酷刑色情片」（torture porn）。

對此，該劇製作人山姆李文森（Sam Levinson）面對負評態度相當坦然「沒關係，就連耶穌也沒辦法讓所有人喜歡，總有人討厭他」而莉莉蘿絲戴普也發聲表達支持，並為她在劇中的大尺度情節辯護：「Jocelyn(其飾演的角色名)是天生的表演者，不只是她的職業生涯，更延伸到她的生活。偶爾的裸露身體，除了以某種方式表達她自己外，更反映了我們在她身上看到的情感上的裸露」。