民進黨市議員楊玲宜今天在市長施政總質詢時提出疑問，指為何要將土壤大老遠送到美國實驗室？不能就近找國內廠商檢驗？（陳育賢攝）

新竹市政府5月31日宣布開挖土壤，又再挖出6公分石塊與鵝卵石等，並將石頭與土壤檢體送往美國專業實驗室檢驗。（陳育賢攝）

新竹市政府近日開挖新竹棒球場，將土壤遠送美國實驗室檢驗，以釐清土層是否符合標準同時調查有無弊端，市議員楊玲宜6日提出質疑，為何不就近在國內找廠商，市長高虹安表示，原因是國內115間實驗室有些是期程無法配合，更有些是擔心受政治因素影響，才會送出國去。

斥資12億改建的新竹棒球場，因陸續爆出多項缺失，目前仍在進行改善工程及相關調查中，市府5月31日宣布當天開挖土壤，又再挖出6公分石塊與鵝卵石等，並將石頭與土壤檢體送往美國專業實驗室檢驗。

民進黨市議員楊玲宜今天在市長施政總質詢時提出疑問，指為何要將土壤大老遠送到美國實驗室？不能就近找國內廠商檢驗？且檢測項目、目的與改善計畫為何？另外，市府總共開挖球場幾處？

楊玲宜同時指出，專業球場土壤檢測開挖的方式，必須使用如劈管採樣器或薄管採樣等專業器具，且各土壤質地特性適用的採樣器具也不同，但反觀市府提出的開挖照片，是僅用1把鏟子、1個塑膠袋就開挖，兩者方式落差太大，市府開挖棒球場檢測土壤的方式極荒謬且不科學，要如何確保檢驗結果不失真？

高虹安則回應表示，市府在既有問題及契約限制等因素之下，務實尋找最適方案，先前確實詢問過國內115間實驗室，檢測項目包括土壤粒徑與透水，但這些台灣實驗室有的是期程無法配合，有些是擔心檢測結果會受政治因素影響，之後在獲美國職棒大聯盟場務專家同意協助檢測下，才會將土壤遠送美國實驗室。

高虹安說，棒球場開挖是由市府工務處、教育處、政風處、體育場，會同監造廠商、施工廠商與第3方公正單位台灣土木技師公會等到場全程參與，政風處也事先向新竹地檢署報備，土壤開挖採樣過程全程錄影，樣本則以密封袋封存再送至美國。

市府當天是開挖球場20公分土層，屬於沙土層，因此市府的開挖方式沒有問題，且去年美國職棒大聯盟場務專家Murray Cook到棒球場場現勘場地時，也現場指導市府可用此方式採樣土壤帶回檢測。

至於市府先前發出新聞稿指「力拚明年接賽事」，是希望能在明年上半年約3月啟用，這樣才能趕上職棒賽事開打。