烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天告訴路透社，烏克蘭已擁有足夠武器對俄羅斯發動反攻，這場反攻行動將帶給烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）所需的勝利。

庫列巴在基輔接受訪問時表示，烏克蘭「可能」只有在積極的敵對行動結束後，才有「可能」取得北約成員國資格。

烏克蘭幾個月來一直在醞釀即將到來的大規模進攻，要利用西方盟國捐贈的戰車、裝甲車和大砲，奪回仍遭俄羅斯占領的18%國土。

烏克蘭國防部副部長今天指出，烏方某些戰線正在調整為「進攻行動」，駁斥莫斯科當局稍早稱烏克蘭已經發動大規模攻擊的說法。

被問及反攻是否已展開時，庫列巴並未回答，只說最重要的不是反攻何時開始，而是它以烏克蘭勝利告終。

2020年3月起上任的庫列巴指出，烏克蘭部分盟國同意在基輔當局渴求及遊說的F-16戰機上訓練烏克蘭飛行員後，北約成員國資格是烏克蘭行動計畫的下一個重大目標。

他說：「北約成員國資格無法停止這場戰爭，但將阻止進一步戰爭。這就是為什麼確保這個地區安全的最佳辦法，就是烏克蘭成為北約成員國的那一刻。」

庫列巴說，儘管烏克蘭現在已經擁有足夠武器展開反攻，但仍需要盟國持續提供武器才能維持下去。

「當你要進行反攻時，擁有足夠的武器來開始行動是一回事，但確保供應的持續性，以便在需要的時候繼續進行，又是另一回事。」

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對在遭摧毀的東部城市巴赫姆特（Bakhmut）內外戰鬥的士兵所傳來「我們都引頸期盼的消息」表示歡迎，但他沒有提供進一步細節。

澤倫斯基發表夜間影片談話時說：「我對今天帶給我們引頸期盼的消息的每位軍人、我們所有捍衛者和男男女女心存感激。巴赫姆特分區的軍人們，做得漂亮！」

澤倫斯基說，俄羅斯對烏軍採取的任何行動都做出「歇斯底里」的反應，還提到烏軍有2個單位「巧妙、果斷且有效地捍衛我方陣地、摧毀占領者，更重要的是還往前推進。」