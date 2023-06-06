58歲香港女星劉嘉玲，演出許多經典電影作品，得到國內外許多獎項肯定。近年來鮮少推出新作品，但她仍經常或透過社群分享生活及旅遊點滴。向來駐顏有術的港星劉嘉玲，最近她身處歐洲出席時裝活動，四處打卡在社交網大曬美照，盡展巨星氣場，此外還大方曬出素顏照，驚艷不少網友。

劉嘉玲日前曬出一張幾乎素顏的自拍照，只見她皮膚相當緊緻，宛如剝殼雞蛋光滑，手還拿著形狀像是花瓣的特殊番茄，遮擋右眼，俏皮凍齡的模樣驚艷不少網友，紛紛力讚：「嘉玲姐妳素顏很美，淡妝就很好看了」、「素顏皮膚好好呀！掐指一算已經5年沒見到+0姐了」、「素顏好好看呀。」、「多好的構圖，你流淌在一個純粹的美裡」、「素顏也很美啊！！！」

此外，她還曬出一系列身穿黑色高雅長裙的照片，只見她下身開高衩的設計，大秀纖細白皙美腿，腰間兩邊開洞設計更令她小露纖腰，氣色紅潤狀態絕佳。網友們不禁讚嘆，無論劉嘉玲是否上妝，臉上絲毫不見歲月痕跡，永遠保持在最美好的那刻。

事實上，劉嘉玲是演藝圈著名美魔女，和梁朝偉情牽30年，感情依舊幸福甜蜜，是演藝圈模範夫妻，不過個性迥異的兩人，戀情一開始不被外界看好，但他們卻用行動證明，愛情長跑19年才步入禮堂，婚後也恩愛如昔，而他們維持愛情長久的秘訣，就是基於互相尊重、遷就和支持。