因此儘管五月的通膨出現明顯的降溫，但拉加德的言論仍可能強化了市場對歐洲央行在本月及下個月的升息預期。

拉加德對歐洲議會表示：「最新公布的資料顯示，基本通膨(核心通膨)仍處於高位；儘管一些通膨指標出現一些趨緩趨勢，但沒有明確證據顯示，基本通膨已經見頂」。

歐元區20個國家的通膨，從四月的7.0%降到五月的6.1%，但是扣除波動性較大的食品和燃料，核心通膨則從5.6%小幅降到5.3%。

此引發了一場辯論，即歐洲央行是否有必要在6月15日的下次會議上再次加息。而進一步的加息，很可能讓近一年的累計升息來到4個百分點。

拉加德承認，過去升息的影響「正開始顯現」，有可能「在未來幾年增強(影響)」。

行長重申了歐洲央行的立場，即利率需要再次「升高到足以限制通膨的水準」，使通膨降至歐洲央行2%的目標，而且利率「將在必要的時間內維持在那樣的水準」。