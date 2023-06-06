大陸去年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院以經費補助6億元的方式，讓國中小學生在上學期可吃到4次石斑魚，在歷經多次產量跟不上需求喊卡下，「班班吃石斑」終於在本學期達標。教育部國教署將與全國漁會、餐盒公會全國聯合會等更共辦「學校午餐採用國產水產品推廣活動」，擴大營養午餐的水產供應。

根據漁業署統計，目前校園午餐3章1Q水產品覆蓋率已由2021年78.5％，成長到2022年91.5％，今年4月則達到95％；2022年章Q水產品採購約5900公噸，今年4月已採購約2380公噸，較去年同期增加400公噸，供應品項包括虱目魚、魷魚、烏魚、水鯊、旗魚、文蛤等。

漁業署表示，為推動校園午餐水產品安全供應體系與食材多樣化，在行政院食安辦指導下，與教育部國教署跨部會合作，與全國漁會、餐盒公會全國聯合會等共辦「學校午餐採用國產水產品推廣活動」。

漁業署指出，因魚刺等因素，過去校園午餐較少採用水產品，2022年「食農教育法」完成立法並正式上路，配合政府加碼學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金提高到每人每餐10元、偏鄉14元，並導入冷鏈設備維持低溫不斷鏈及建立「聯採聯供平台」等措施，讓更多供應商能選購多種章Q水產品食材進入校園，穩定午餐水產品供應鏈。

另各界關注的「班班吃石斑」承諾是否兌現，漁業署指出，跨部會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案」已完成全國供應4次目標。

農委會主委陳吉仲表示，台灣給學生的供餐一定要超越日韓，各縣市都要達到這樣的目標，不能「一個台灣好幾個世界」。