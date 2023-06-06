民進黨發生性騷事件連環爆，其中第二案為前青年部黨工受同事性騷，當時青年部主任蔡沐霖不但隱蔽申訴，更職場霸凌迫使她離職。前台南市議員謝龍介姪子謝克洋爆出，民進黨台北市議員顏若芳知曉此案但卻知情不報。顏若芳則於臉書回應，處理結果顯然有不足之處，造成受害同仁的陰影，對此深自檢討並深感抱歉。

前民進黨青年部黨工揭露，當時部門同仁陳右豪對她殷勤追求，如例如沒問過就幫她買早餐、或叫計程車到她家樓下，喝醉時會對她摟腰、摸屁股、玩頭髮及偷親臉頰等，出差時甚至想要與她同房。蔡沐霖除隱蔽性平事件，也包庇陳，不時在工作群對她冷諷，甚至用髒話出言辱罵。最終她下定決心辭職，返家靜養。

謝克洋日前指出，顏若芳明明知情前助理被欺負，卻不替被害人伸張正義。控訴顏若芳知情不報性騷事件，若顏覺得他在抹黑造謠，歡迎提告。他再追問，顏若芳擔任議員時，辦公室主任是不是有性騷擾他人？明明知情卻消極處理，陳姓主任至今還在辦公室任職，要不要出面講清楚講明白？

顏若芳今早於臉書指出，這大概是5、6年前的事，雖然當時告訴受害者不必容忍，也曾要求志工道歉，但是處理結果顯然有不足之處，造成受害同仁的陰影，對此深自檢討並深感抱歉。

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