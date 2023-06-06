隨著疫情解封，日本是不少台灣遊客的首選，根據日經亞洲整理一份海外旅客的購物清單排行，合利他命以及WAKAMOTO強力若元胃腸錠最受台灣遊客青睞。

日經亞洲調查顯示，日本4月迎來195萬名旅客，此比例比疫情爆發前下降30%左右，最主要的因素是大陸遊客數量銳減，但大批旅客湧入日本掃貨，部分商品的銷量依然大幅提升。

在日經的調查中，多家藥局和折扣連鎖店稱合利他命Alinamin EX Plus強效錠是1月以來外國旅客購買最多的產品。Alinamin Pharmaceutical業務經理Mitsuhiro Tahara說，合利他命錠劑銷售額可能創下歷史新高。

此外，Wakamoto Pharmaceutical販售的腸胃藥物強力若元胃腸錠（Strong Wakamoto）銷售額也大幅攀升，今年前四個月的銷售額年增80%。

報導提到，除了藥妝外，日本販售的五花八門零食則以雀巢推出的KitKat巧克力棒深受外國旅客歡迎，是機場免稅店中的暢銷商品。

報導續指，接受調查的藥局和零售店透露，到目前為止，入境消費旅客以韓國人、台灣人和大陸人居多，預期大陸遊客報復性消費需求即將爆發。