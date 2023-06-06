盧秀燕強調，侯市長的狀況一定會越來越好，自己則會「留在家裡」。（張亦惠攝）

近來有民調顯示新北市長、國民黨總統參選人侯友宜民調掉到第三名，台中市議員陳文政今天在台中市議會總質詢時指出，基層認為「侯盧配」有望過關，盧市長是否願意當「救援王」？盧秀燕強調，侯市長的狀況一定會越來越好，自己則會「留在家裡」。

台中市議會6日市政總質詢，國民黨市議員陳文政指出，近來遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕獲評五星市長，是縣市合併以來最佳成績，請市長分析如何做到。盧秀燕回應，台中合併多年，首次獲選五星市長，原因除全體市民支持肯定，還有議長、議員對市府信任支持，市府團隊局處長和公務同仁也兢兢業業全力以赴。

陳文政話鋒一轉表示，國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統後，侯友宜民調直落，目前位居第三，但他相信不到9局下半不放棄。不少基層認為國民黨若要拿下2024總統，「侯盧配」是最好的選擇，追問盧市長是否考慮從市政雙冠王變救援王？

盧秀燕說，她在議會一向不談選舉，但若不答覆很擔心謠言繼續滿天飛，各種揣測也讓市民不安。她認為侯市長不管在什麼位置都會倒吃甘蔗，狀況會越來越好，自己先前已表明心志，媽媽會留在家裡。