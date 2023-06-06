香港電台前編導蔡玉玲因調查2019年元朗暴力襲擊市民事件，透過官方資料查找車輛登記訊息（查冊），一度被香港法院裁定虛假陳述罪成。但香港終審法院的5名法官5日一致裁決，上訴人關於申請查冊證明書用途的陳述，不屬於虛假陳述，撤銷各項定罪。外媒稱，這是在港版國安法下香港法院罕見肯定新聞自由的一項裁定。

美國之音報導，2020年5、6月間，蔡玉玲製作了一部有關2019年7月21日元朗襲擊事件的獲獎電視紀錄片特輯，調查警方在元朗事件中的反應。她曾兩次通過車牌查冊尋找事發時懷疑運送木棍等武器的汽車車主，遭警方控告查冊時做出兩項虛假陳述。

在元朗事件中，身穿白衫、手持武器者無差別地毆打「反送中」抗議活動後回家的民眾和一般通勤者。而警方被批調查遲緩，遲遲不對涉嫌犯罪者做出拘捕起訴，甚至被質疑與黑幫關係曖昧。

2021年4月，香港法庭裁定蔡玉玲罪名成立，罰款6000元港幣，成為首位因查車牌而被定罪的新聞工作者。在車牌查冊申請證明書勾選用途時，蔡玉玲選擇了「其他有關交通及運輸的事宜」。原審法院和上訴法院認為這不包括她的新聞目的。

蔡玉玲不服定罪，向高等法院提出上訴。2022年11月7日，國安法指定法官之一的李運騰法官頒下書面判辭，駁回蔡玉玲上訴，維持原判。蔡玉玲表示，對判決感到失望，稱這對香港媒體記者來說是「黑暗的一天」。隨後，蔡玉玲在與律師團隊磋商後將此案上訴至終審法院。

終審法院的裁決表示，沒有理由將真誠的新聞調查排除在蔡玉玲所選的「其他有關交通及運輸的事宜」的查冊用途以外。「其他有關交通及運輸的事宜」可以被更廣泛地理解為包括上訴人進行的調查性新聞工作。裁決還表示，選擇廣義的理解是出於「憲法保護的言論和新聞自由」。

美聯社報導，蔡玉玲在終審法院外表示，她對這個裁決感到高興，終審法院的判決談及了言論和新聞自由的重要性，這是今天裁決的最大意義。她還表示，過去幾年，港人可能發現許多事情悄然地消失了，但是心中的信念不能夠被輕易地剝奪。她希望這一結果對所有仍在香港艱苦堅持的記者是一個鼓舞。