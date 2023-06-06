Alek Manoah tried to blow the ball into foul territory



Good effort pic.twitter.com/4NSkEGkNc7 — Barstool Baseball (@StoolBaseball) June 5, 2023

藍鳥王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）本季被打得滿頭包，6日對戰太空人的比賽還上演一個搞笑鏡頭，太空人潘尼亞（Jeremy Pena）首局上擺短棒突襲，點在三壘方向，球沿著邊線滾了半天也不出去。馬諾亞居然伏下身子吹氣，試圖把球吹出界外！三壘手查普曼（Matt Chapman）也在旁邊看，但最終球還是停留在界內成為一壘打。

馬諾亞起身之後也在笑。這個動作不是他發明的，1981年，水手三壘手藍道（Lenny Randle）就成功把球「吹出界外」，當時主審也傻眼，沒人看過這種事。在對方總教練抗議之下，這球仍判定安全上壘，因為藍道影響球的滾動方向已經違規。由此看來，除非馬諾亞用念力把球推出界，否則他真的吹出去也不算數，這只是一個搞笑動作。

然而馬諾亞很快就笑不出來了，潘尼亞上壘之後，太空人連續安打搶得2分，繼續攻佔到滿壘，喬克斯（Corey Julks）大棒轟出生涯首支滿貫全壘打！馬諾亞又被連敲兩安，留下兩個跑者退場，先發0.1局狂失6分應該是生涯最慘了，他上季還是16勝7敗、自責分率2.24的王牌，今年被打到1勝7敗、自責分率6.36。太空人終場11比4獲勝。