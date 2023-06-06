恒大物業昨晚間公布，2022年全年轉虧為盈，純利14.26億元（人民幣，下同），前年虧損約3.16億元，每股基本盈利約0.13元，不派末期息。繼續停牌。

期內，總合約面積約8.19億平方米，按年跌0.36％；在管面積約5億平方米，按年升5.7％。

集團正與中國恒大就134億元被佔用資金商討償還方案，積極維護集團利益。全年來自關聯方的收入約1.41億元，慬佔總收入約1.2％。因此，控股股東中國恒大流動性危機對集團整體收入基本沒有任何重大影響。

恒大物業披露，全年淨流動負債及淨負債分別為33.21億元及15.13億元。已與若干債權人（包括應付貿易賬款、業務合併應付對價及關聯方）達成協議，同意延長還款期，由一至四年不等。公司董事認為，在必要時可以獲得進一步延期，且集團將有足夠的營運資金來償還到期的財務債務。

恒大物業於截至2022年6月止純利5.46億元，按年銳減71.8％，主要是非業主增值服務收入大幅下降；每股盈利5分。不派中期息。營業收入57.88億元，按年下降26.5％。

恒大物業於2021年全年虧損3.16億元，2020年純利26.46億元。