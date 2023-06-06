冰箱是民眾儲存食物的保存庫，但要注意管理方式。一名女性因不當的冰箱貯存方式導致頻頻腹瀉，一年因拉肚子就醫次數高達6次。醫師表示，常見5種錯誤的使用冰箱方式，會因此讓細菌暴增10倍，嚴重可致命。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，冰箱是食物貯存方式，但非保險庫，上述女子當時前來看診時，他注意到其電子病歷顯示，一年內因拉肚子就醫的次數即多達5、6次。

江守山原本不解原因，此時陪同女子就醫的女兒表示，其母親（該女子）生性節儉，常將食物塞冰箱，即便放很久也未善加管理。江守山因此提醒女子，冰箱不是保險箱，並非放入就可永久保存，仍要盡快食用完畢。

他表示，冰箱內可能隱藏許多細菌，例如可致命的李斯特菌、大腸桿菌、耶爾森菌、志賀菌等。他並列舉5種常見的錯誤冰箱使用方式。

1. 直接原盤放進冰箱：例如罐頭食物若未吃完，應將剩餘物放入有蓋的保鮮盒密封後，再放入冰箱。

2. 蔬菜不加包裝就放入冰箱：應用報紙包好蔬菜，再分別放入獨立的塑膠袋中，並密封袋口。

3. 肉類、海鮮反覆解凍：應將肉類、海鮮分別裝袋後，再放入冷凍庫，要食用時只取出需要的份量。

4. 拆封的食物不封口：應裝在含蓋的保鮮盒或玻璃罐中，並密封。

5. 將高溫的食物直接放入冰箱：應將剩餘的熟食先放涼後，再放入冰箱。食物在室溫中最好不要超過2小時。