第一金投信投資長曾志峰說明，上半年金融市場多頭格局，除了反應科技股新題材，同時也反應市場貪婪情緒的湧現，以標普500指數的表現，若以影響市場的相關因子來判斷，挹注市場表現的關鍵因子包括：高成長、高品質及高Beta，而在小型、動能、低波動等因子則表現相對落後指數，大型股表現顯著優於中小型股。

曾志峰表示，高利率環境帶來全球經濟的不確定性，全球經濟循環表現在今年度呈現分歧現象，中國可望在疫後解封帶動經濟加速成長，歐洲則在能源價格下滑，經濟維持穩健步伐，美國處於經濟循環晚期、金融環境緊張，帶來下半年衰退疑慮，唯逆風考驗也可能使得聯準會停止緊縮貨幣政策，第三季利率維持高水準，但市場投資情緒朝寬鬆正向預期推進。

第三季經濟基本面受高利率、金融緊縮，與市場衰退疑慮，加上通膨降速未如預期等面向綜合影響下，曾志峰認為，近期市場已提前反應貨幣政策轉向與降息預期，多頭與投機貪婪氣氛湧現，資金簇擁科技成長股帶動股價大漲，惟仍有不少標的股價處十年均線附近，也帶來長期投資進場的好時機，曾志峰提醒，留意企業獲利下修疑慮，不過修正可能即將告一段落，加上熱門產業投資題材持續吸睛，預期轉折到來可望擁抱股市長趨勢多頭行情，下半年若出現衰退與負面事件衝擊，帶來股價較大波動，更提供分批進場的好時機。

曾志峰建議，第三季核心資產宜配置高品質收益標的，包括公用事業收益資產，及高評級百大企業債券等，主要仍著眼於民生需求穩定、營運體質佳及股息可預期性高，相關標的低波動度，投資甜蜜點接近，進場機會佳等；衛星資產則不妨鎖定追求高效率的成長型股票，海外新科技帶動技術、效率升級，像是AI人工智慧、機器人自動化等全球大趨勢題材，此外，挹注新科技發展動能的台股尖兵，像是AI供應鏈，伺服器、散熱、晶片零組件等趨勢動能股、中小型股，也是值得留意的潛力標的。