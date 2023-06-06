大陸首艘國產大郵輪「愛達．魔都」號今將在滬出塢，下月試航。（圖／微信公眾號「SWS外高橋造船」）

大陸首艘國產大郵輪「愛達·魔都」號今將在滬出塢，下月試航。（圖／微信公眾號「SWS外高橋造船」）

據觀察者網報導，全長323.6米、型寬37.2米、總噸位13.55萬噸、24層樓高、2125間客房、可搭載乘客5246人，首艘大陸國產大型郵輪「愛達．魔都」號（Adora Magic City）今天（6月6日）將在中國船舶集團上海外高橋造船有限公司迎來出塢的歷史瞬間。

據悉，「愛達．魔都號」計畫於7月份開啓試航，年底前完工交付，交付後將開啓以上海為母港的國際航線。

挑戰巨系統工程，突破三大關鍵技術

「愛達．魔都」號是中國首艘國產大型郵輪，於2019年開始建造，2020年11月，全面轉入塢內連續搭載總裝階段；2021年10月，實現全船貫通的里程碑節點；2022年7月，首台主發電機動車和全船中控系統上電；2023年5月19日，上海市文旅局和中船郵輪將其正式定名「愛達．魔都號」。

從6月1日起，「愛達．魔都」號正式開始了為期6天的出塢作業。

據上海外高橋造船有限公司介紹，大型郵輪出塢包括塢內注水起浮、移塢和出塢三個過程，期間將通過岸邊牽引機控制郵輪的位置動態，相應開展傾斜試驗、舷門衝水試驗、救生艇脫鈎和巡遊試驗等三項關鍵試驗，對全船的重量、重心穩性以及救生艇、舷門的性能進行實船驗證。

6月1日，「愛達．魔都」號成功完成起浮，6月6日，在完成塢內系列試驗後，「愛達．魔都」號出塢，轉入碼頭建造階段。

《中國新聞周刊》指出，全球的大型郵輪幾乎都在歐洲建造，尤其是大型郵輪訂單，主要被義大利芬坎蒂尼集團、德國邁爾船廠、法國大西洋船廠和芬蘭馬薩船廠這4大船企所壟斷。

「愛達．魔都」號的到來，填補了大陸國產大型郵輪空白，實現大陸國產大型郵輪領域零的突破，將讓中國大陸成為全球第五個有能力建造大型郵輪的國家。

報導稱，這艘郵輪的整船零件數達到2500萬個，相當於C919大飛機的5倍，「復興號」高鐵的13倍，所使用的電纜長度有4200公里，約等於上海到拉薩的距離，是名副其實的巨型系統工程。

《新民晚報》報導顯示，在三年多的建造時間內，郵輪項目團隊先後攻克了重量控制、減振降噪和安全返港等貫穿郵輪全生命週期的三大核心技術，並形成了一系列科技創新成果。

以重量控制為例，郵輪用的大部分鋼板都是厚度在8毫米以下的薄鋼板，差不多是4個1元硬幣疊起來的厚度。薄鋼板雖然解決了為郵輪減重的難題，但是在搬運和加工的過程中都非常容易發生變形。外高橋造船建設了智慧薄板生產線，首次採用國際最先進大功率雷射復合焊接生產線、首次將機器人焊接技術應用到船舶中組立生產過程，通過機器對焊接過程熱輸入和裝配精度的精準控制，最大程度減小了生產過程中的形變。

大型郵輪項目技術經理陳虹表示，從設計、採購到生產各個環節都需要「斤斤計較」。「上傳的所有設備入庫前都要稱重，每個季度會做全船重量的計算和預估，通過不間斷持續迭代的控制方法來控制重量。」

聚焦三大核心消費群體，演繹東方文化韻味

一艘大型的郵輪，就像是一座海上的移動城市。「愛達．魔都」號總長323.6米、型寬37.2米，共有2826間艙室，最多可以容納乘客5246人。

據微信公眾號「中國船舶」介紹，首艘大陸國產大型郵輪取名「魔都」，既彰顯了其「上海設計」、「上海製造」的榮耀身份，也契合了立足上海主場、弘揚海派文化、傳承城市品格的願景。

同時，「魔都」船名也凸顯了首艘大陸國產大型郵輪在產品設計、藝術設計、體驗設計上的完美追求，即通過「奇幻繽紛的魔力、文化交融的魔幻、潮流時尚的摩登」，為中外賓客打造海上美好城邦的絕佳體驗，傳遞「郵輪，讓生活更精彩」的品牌理念。

「中國船舶」表示，這次中國船舶集團與上海市共同發佈「愛達．魔都」號船名，充分彰顯了「產業與城市同聲、郵輪與城市聯動」的期許，攜手打造移動的海上新名片，傳播「海納百川、追求卓越」的海派文化，對於中國大陸郵輪產業發展、郵輪文化建設和上海城市形象宣傳有著十分重要的意義。

據微信公眾號「上海發佈」介紹，「愛達．魔都」號船體塗裝從敦煌壁畫藝術中採擷靈感，以「絲綢之路」為主題，選取中式美學的敦煌飛天及天女散花，將經典的顏色與靈動的線條融為一體，創新演繹東方文化韻味，帶來了全新的美學體驗。

中國大陸新聞網報導顯示，該郵輪高達16層的上層建築生活區，擁有劇院、特色餐館、購物廣場、藝術走廊和水上樂園等豐富的休閒設施，被譽為移動的「海上現代化城市」。

據悉，中國船舶集團旗下中船嘉年華已與中免集團旗下中免郵輪達成戰略合作，將攜手為首艘大陸國產大型郵輪建造2000平方米的中國大陸海上最大免稅購物中心。

「上海發佈」指出，該郵輪聚焦「新生代」、「新老人」、「新中產家庭」三大核心消費群體，融匯多元世界及中國大陸文化精粹，多維度構建獨具特色的郵輪體驗，通過 「一船好戲」，打造真正受國人喜愛的高端郵輪度假體驗。

此外，以「魔都（Magic City）」命名的全新藝術歌舞劇將在愛達．魔都號上演。該歌舞劇通過摩登都市的魅力演繹，將上海兼收並蓄的「萬花筒」文化濃縮於海上「魔都」主舞台，為中國大陸賓客呈現耳目一新的觀賞感受。

中船嘉年華郵輪網站顯示，「愛達．魔都」號計畫於2023年年底交付後開啟以上海為母港的國際航線，執航日本及東南亞航線，並適時推出「海上絲綢之路」等中長航線，打造長、中、短相結合的多樣旅行度假選擇，為中國大陸賓客帶來更高質量的郵輪體驗和更廣闊的文旅視野。

中船嘉年華首席執行官陳然峰表示，作為全新中國大陸郵輪自主品牌，愛達郵輪將深耕中國大陸市場，著眼於中國大陸特色根植於品牌體驗，打造真正受國人喜愛的高端郵輪度假體驗。

中國大陸第二艘國產大型郵輪開工，「雙輪戲珠」新時代開啟

2022年8月8日，中國大陸第二艘國產大型郵輪開工建造。據悉，該船在同型首製船的基礎上進行了一系列優化，總噸位約14.2萬噸，總長341米，型寬37.2米，設計吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7節，擁有客房2144間。

據《新民晚報》此前報導，外高橋造船副總經理、大型郵輪項目總建造師、H1509項目經理周琦透露，大陸國產大型郵輪H1509船（二號船）預計2025年9月底實現交船，將比計畫的2025年年底交付再次提速。

微信公眾號「中國船舶報」稱，這標誌著中國大陸船舶工業已初步掌握大型郵輪設計建造關鍵核心技術，在開啟「雙輪戲珠」新時代的同時，向大型郵輪批量化、系列化建造邁出了具有里程碑意義的一步。

第二艘國產大型郵輪依舊由上海外高橋造船有限公司建造。

據悉，上海是亞洲第一、全球第四大的郵輪母港城市。統計數據顯示，2008年至2020年，上海共接待郵輪3000餘艘次，接待出入境遊客約1500萬人次，國際郵輪公司旗下20餘艘郵輪在上海開啓亞洲首航。根據大陸交通部3月29日印發《國際郵輪運輸有序試點復航方案》，明確將在上海和深圳郵輪港口，有序推進國際郵輪運輸試點復航。

2023年2月16日，上海浦東發佈外高橋地區郵輪產業發展規畫及支持政策。根據規畫，外高橋地區將力爭在2025年初步建成世界級郵輪製造總裝基地、服務全大陸並輻射亞洲的亞太郵輪物供基地，形成具有全球影響力的郵輪產業集聚區基本框架。