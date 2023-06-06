新北市線上旅遊體驗繼淡水漁人碼頭後，再新增中和烘爐地南山福德宮新增4K即時影像，即日起正式上線。觀旅局表示，目前也正著手規畫在瑞芳九份架設第三支即時影像，讓全球旅客都能無時差、突破空間限制，隨時可線上收看即時影像。

觀旅局表示，「淡水漁人碼頭」自去年7月上架就吸引大量線上旅客觀看，其中外國旅客有4成來自日本、3成來自美國、3成來自香港以及巴西等國家，觀看次數達到65.4萬次，曝光次數更高達590萬次以上，而「新北旅客New Taipei Tour」官方YouTube頻道訂閱人數也成長了近6000人。

而第二支即時影像的點位設定，觀旅局挑中了位於中和區300公尺高的南勢角山，該處視野遼闊，能望盡雙北都會區，平時也是民眾近郊踏青的好去處，更是攝影愛好者捕捉美景的熱點。

該處有全台最大的土地公像矗立於南勢角山，加上左右兩側突出的山頭形成三足鼎立，特殊的地理環境，造就了美不勝收的景色，到了夜晚更有媲美北海道函館的百萬夜景。

透過高解析度的鏡頭長時間穩定提供絕美景色的即時影像，並同步搭配著放鬆愉悅的背景音樂，觀看影像的網友還能在YouTube直播頻道的聊天室內與各國旅客互動，像是在雲端展開一場旅人相遇、交流、共享新北市美景的旅行。

觀旅局長楊宗珉表示，除中和烘爐地之外，目前也正著手規畫在瑞芳九份架設第三支即時影像，將帶給全球旅客風華絕代的山城美景，也歡迎民眾訂閱「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道，隨時關注更多最新消息和線上觀賞日夜都精彩的即時影像直播。