搶攻電動車商機，和泰集團旗下和潤電能正式揮軍充電樁戰場，今年第2季起開始投入營運全新充電服務品牌EVRun，首座DC超充據點士林站今(6)日正式啟用，目標年底前於全台完成建置150支充電樁。董事長劉源森表示，EVRun士林站是和潤電能的第一個超級快充站，也是第一次攜手經銷商國都汽車共同建置的充電站，代表著和潤電能已正式進軍電動車充電市場，未來更將持續擴大通路合作。

EVRun士林站位處台北市士林區車流最為密集的中正路與文昌路口-國都Lexus士林營業所門口，共提供5格充電車位，開發給所有品牌車主使用，現場備有CCS1、CCS2及CHAdeMO快充充電規格，且採用最高達180kW的充電速率，讓車主20分鐘內，即可補滿80％電力。

為了滿足車主的需求，EVRun士林站採取全年無休的營運模式，無論是白天還是夜晚，車主們都可以隨時前來充電，無需受到時間上的限制。和潤電能此次打造3A級超充站，讓所有品牌、所有車款都能隨時充電，解決電動車車主里程焦慮，提供完整又便捷的充電服務。

EVRun士林站的建成，從上游的充電設備供應商(EVES)士林電機、起而行綠能，中游的充電站營運商(CPO)充壩技術服務公司，結合下游的充電服務供應商(MSP)和潤電能EVRun，完整串聯了產業上中下游共同建置而成。劉源森表示，隨著電動車市場的迅速成長，充電基礎設施的建設將成為推動電動車普及的關鍵所在，而EVRun品牌的誕生正是為了滿足電動車充電需求，並提供車主方便快捷的充電服務。未來和潤電能將繼續與產業夥伴們合作，持續推動充電站點佈建，目標年底前於全台完成建置150支充電樁，以各不同類型產品分散佈局，滿足各種不同充電場域。

和潤電能目前已於全台建置13站74支充電樁，其中，於今年4月已在新光三越全台11個據點停車場建置61支EVRun充電樁，提供電動車主在購物的同時，亦能同步為愛車補電，便利車主充電需求，讓充電成為生活中自然而然的事。董事長劉源森表示，和潤電能以滿足電動車主需求的角度出發，將持續開發多元場域，跨界與不同產業結合，未來不僅於百貨賣場、商辦大樓、公共停車場、Toyota／Lexus經銷商據點、iRent短租站點，甚至飯店、觀光景點等各種活動場域，都是未來佈局的重點。