搶疫後餐飲復甦商機，王品集團加快展店腳步，其中又以「快食尚」系列最迅速，火鍋「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」，兩大品牌預計5周連開5家新店，全台合計門店將達100家，成為全台直營門店最多的火鍋連鎖品牌，再度寫下新的里程碑。

「石二鍋」大潤發平鎮店、大潤發台南店兩店接連開幕，開幕首5日，享王品瘋美食點數加倍回饋。「12MINI快煮鍋」則接連開出新莊中平、新店中正店、三重正義北店3家門店，新門店限定快閃開幕慶，超人氣「泰式酸辣鍋」第2鍋半價，限量50組。

王品集團旗下平價火鍋「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」深受國人好評，積極展店不停歇，5月底至6月，5周開5家店，平均每週開1家，兩個品牌合計將達到100家，搶下連鎖火鍋重要版圖。其中「石二鍋」大潤發平鎮店6/17開幕、大潤發台南店6/20開幕後，全台門店將達到78家。兩家新門店從開幕日起5天，到店消費即享王品瘋美食APP點數加倍送，最高可獲得6％點數回饋。邀請全台鄉親一起吃爆石二鍋，6/1-7/31期間，消費套餐或單點滿238元，即可以優惠價加購人氣火鍋菜色：炸豆皮、五花QQ豬與期間限定雙鮮拼盤。

「12MINI快煮鍋」在新北市連續開出5/27新莊中平、6/2新店中正、6/21三重正義北3家門店，全台門店數來到22家。較早開幕的新莊中平、新店中正店今（6）日推出快閃優惠，超人氣的「泰式酸辣鍋」可享第2鍋半價，每日限量50組，每人限購1組。6/7-6/9限時3天，內用、外帶肉量直接加倍。6/21三重正義北店開幕，6/26-6/27同享泰式酸辣鍋第2鍋半價，6/28-6/30限時3天，內用、外帶肉量直接加倍。

歡慶連展新店，全台「12MINI快煮鍋」祭出多重優惠，讓粉絲們每週享驚喜：6/10-6/19期間，不限內用、外帶，消費滿359元，贈MINI麻辣滷味一份。6/15-7/9，透過「王品瘋美食」APP結帳，不限金額都可享瘋點數加碼最高6％回饋。6/20-6/30期間，消費即可以12元優惠價加購楊桃冰沙。