街頭警匪追逐 4移工棄車逃逸 警擴大追查逮7人

桃園市八德區昨晚驚見警方及非法移工在街頭中追逐，巡邏員警將1輛未禮讓行人的轎車攔下，豈料車上4名男子紛紛衝下車逃亡，民眾將影片錄下後PO網，呼籲周邊民眾注意安全。對此八德警分局回應，經擴大追查總計逮補7名非法移工，訊後解送到移民署桃園專勤隊收容並等待遣返。

民眾拍下的影片可見，警方攔下轎車後，車上有4名男子突然間衝下車逃逸，過程中也有熱心民眾協助攔人，可惜未能將人攔下，隨後警方進行擴大追查，也有不少民眾拍下警方進行圍捕的畫面。網友直呼「跑超快！」、「經過時超級可怕 」、「看起來在抓逃逸外勞」。

八德警分局四維派出所所長曾沛恩受訪回應，昨天晚上18時30分許，本所員警執行巡邏勤務時，在廣福路、介壽路口見1輛轎車未禮讓行人上前要攔檢時，車輛突然加速往廣福路方向逃逸，同仁追至廣福路150巷口攔停該車時，車上4名男子立即棄車逃逸，坦言因警力不足現場僅逮捕1名非法移工。

曾沛恩說，後續經過擴大追查現場逃逸移工蹤跡，發現1人搭乘汽車逃逸，另1人跑往四維路方向逃逸，於19時30分在和平路53巷口攔查到該車，並在車上逮捕另外4男1女5名非法移工，另在四維、重慶街口逮捕另名逃逸的非法移工，總計逮捕7名非法移工。警方訊後解送到移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。