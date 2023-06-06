有「警界梁詠琪」之稱的彰化女警黃衣淳，今榮陞媽厝派出所所長，佈達典禮的照片曝光不少網友紛紛直呼真的很美。（翻攝自溪湖警分局臉書）

有「警界梁詠琪」之稱的彰化女警黃衣淳，今榮陞媽厝派出所所長，佈達典禮的照片曝光不少網友紛紛直呼真的很美，從小就學習古箏、讀音樂班的黃衣淳當上女警後，常帶著古箏到校園做犯罪宣導，年僅30歲、身高174公分的她因亮麗外表曾登上警光月曆，民眾大喊「警界之花天生麗質」。

溪湖警分局昨舉辦佈達典禮時，在宣布媽厝派出所所長時所拍下的照片相當吸睛，一名臉蛋清秀、身材纖細、五官精緻的高挑女警在旁立正站好，該女警就是榮陞媽厝派出所所長的黃衣淳，黃衣淳因亮麗外型曾登上警光月曆，有「警界梁詠琪」稱號，2020年起溪湖警分局在第五組任職時。

有「警界梁詠琪」之稱的彰化女警黃衣淳，今榮陞媽厝派出所所長，佈達典禮的照片曝光不少網友紛紛直呼真的很美。（翻攝自警察故事百年傳承粉絲團）

黃衣淳曾擔任警局的交通大使，拍攝宣傳短片，獲得超過20萬瀏覽點閱，如今她憑著努力實力，從基層員警做到擔任派出所所長，讓外界相當讚賞；她從小學習古箏、鋼琴，就讀音樂班，曾坦言沒想到長大後會當女警，現在她也學以致用，常帶著古箏到國小犯罪宣導，讓許多學生對警察印象改觀。

黃衣淳2015年從警專30期畢業，正式成為女警，積極從事關懷社區老人、幫助受虐婦女及兒童等勤務，2017年錄取中央警察大學交通系碩士班，如今當上所長，網友們紛紛留言「恭喜，人美又聰明」、「氣質美女」、「超美」、「警界之花天生麗質」、「我是女生都覺得她非常漂亮有氣質」。