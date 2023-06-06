政壇性騷事件連環爆，一名女導演5日發長文指控，2010年民進黨H姓政治人物稱可以實現她的理想，條件是「偶爾讓他任性一下」，H男甚至對她摸胸，被點名的前陳菊辦公室主任洪志坤深夜道歉，洪志坤曾擔任台北市政府市政顧問，民眾黨主席柯文哲6日在日本受訪表示，直呼「跟我有什麼關係」，如果這樣的話，實在負責不完。

柯文哲6日上午9時前往眾議院拜會立憲民主黨參議員、「日台議員懇談會」會長蓮舫，參議員熊谷裕人，眾議員笠浩史、櫻井周、源馬謙太郎、青山大人等人，雙方於致詞後閉門會議10分鐘，會後柯文哲、蓮舫接受媒體聯訪。

被問起洪志坤性騷事件，柯文哲表示，其實他現在不曉得細節，所以沒辦法回答，他還沒看到細節。聽聞洪智坤2010年輔選高雄，並曾於2014年到柯市府擔任市政顧問，柯直言，「跟我有什麼關係，哇天啊，那如果這樣的話，那實在負責不完」。

對於民進黨性騷連環爆，可能使青年、婦女選票流向柯？柯文哲表示，一開始他說，不要個案處理，只是沒想到隔一天，怎麼那麼多case，這顯然還是制度上有什麼問題，有問題就來改，不要無限上綱，比較誠實去面對問題，看這個要怎麼改。

柯文哲重申，面對問題是解決問題的第一步，他在當台北市長的時候，常常要把問題釐清，到底問題是怎麼發生，有時候都要花很長的時間，他還是主張大家能夠比較正面的去處理社會問題，不要就是好像call in節目晚上罵一罵，罵完又什麼都沒有改。

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