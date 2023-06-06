警方在竹北透天厝查獲詐騙集團機房，起出犯罪用電腦和手機。（新竹縣警局提供／羅浚濱新竹傳真）

警方在竹北透天厝查獲詐騙集團機房，起出大陸被害人的住址。（新竹縣警局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣警局日前接獲情資，竹北市東興路一帶透天厝疑似犯罪活動據點，橫山分局、竹北分局、縣刑大科偵隊及刑事局偵查第二大隊共同組成專案小組，日前持新竹地方法院搜索票配合除暴特勤隊執行攻堅，破門入內查獲屋內7人「假冒大陸公安」手法撥打電話詐騙大陸人，有6人是通緝犯。

除暴特勤隊擊破一樓大門玻璃，直上2樓執行搜索時，有3名犯嫌聽聞攻堅聲響，立即自2樓陽台跳下，2人腳部受傷，被埋伏員警緝獲。

警方專案小組指出，經查本案為第一線話務機房，詐欺集團在網路上招募成員，並藏匿於民宅實施詐騙，犯嫌7人中有6人為通緝犯，共身揹17條通緝，現場查扣筆電1部、手機8支、教戰手則、K盤及毒品吸食器等證物，全案訊後依組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送新竹地方檢察署偵辦。

專案小組表示，這次查獲機房為「假冒公安」詐騙大陸人案件，在台灣也就是「假冒檢警」的詐騙手法，目前還無法追查大陸有多少人受害，及詐騙得手金額。

縣警局呼籲民眾應多加向家裡長輩宣導，檢警單位均不會透過電話方式要求民眾匯款、提供帳戶資料、存摺資料等，亦不會要求其面交代保管財物，如有接獲是類電話均為詐騙，切勿輕信其言，需再三查證，可撥打110報案及165反詐騙專線尋求警方協助。

縣警局強調，警方持續落實清源2.0專案計畫，清查可能藏汙納垢的犯罪處所，布建友善通報網，希望透過警民合作，從民眾發現可疑犯罪徵候就向警方報案即時遏止犯罪，以淨化社會治安，守護縣民安全。

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