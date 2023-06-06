「最美性學博士」許藍方與王少偉的緋聞傳了近2年，雖然雙方都否認戀愛ing，但兩人一舉一動都引發關注，不過許藍方和王少偉昨（5日）則難得在節目中同框，兩人還大方演情境劇、飾演情侶，搥胸、抓手等親密舉動全都來，互動引發網熱議。

王少偉作客許藍方YouTube頻道《可樂研究社》，影片標題還寫下：「王少偉、許藍方居然公開打情罵俏？世紀大同框！」雙方互動自然，還即興演情境劇，許藍方指責王少偉忘記說情人節快樂，還伸手搥胸撒嬌喊「你怎麼可以忘記」，王少偉則反手抓住她的手說：「妳不要再打我了！」讓畫面散發出粉紅泡泡，不過他下秒則幽默說：「要打，去練舞室打」，模仿《紫禁之巔》的橋段，讓全場笑翻。

談到感情觀，王少偉認為相愛容易相處難，「感情這件事情不能是一頭熱，我覺得在一個舒服的相處狀態之下，未來會是怎麼樣、就讓它自然的發生」，王少偉也提到，36歲那年曾和有一個適合結婚的對象，但自己當時沒有婚姻、家庭觀念，浪費對方很多時間，這段感情最後以分手完結，他才領悟到：「原來再好的人，你不把握她都會離開。」

王少偉、許藍方談話和互動自然，兩人看起來就像真情侶，網友也紛紛留言：「期待兩位成為佳偶，看你們互動很自然」、「那段看起來不像是演的，很自然而然的感覺！」、「所以是在一起了嗎？」、「博士只有在少偉前面才比較放鬆ㄟ」。