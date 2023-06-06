維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法。（新北市衛生局提供）

上周腸病毒健保門急診就診人次達流行閾值2100人次，新北市衛生局今宣布新北市進入腸病毒流行期，腸病毒高風險區現有板橋區及中和區，區域內教托育機構於1周內有含2名以上幼學童，經醫師臨床診斷為感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，應停止上課7日。

全國腸病毒疫情呈上升趨勢，衛生局說，經醫師臨床診斷為感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，應於家中休息至少7天，避免外出上班、上課及前往人潮眾多的公共場所。

並籲請轄內教托育機構如遇有學童感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，應於48小時內至新北市學校疑似傳染病通報系統完成通報，並遵守感染或疑似感染者停課規定及高風險區停課措施。

衛生局呼籲，維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法，請民眾持續加強個人衛生、落實洗手五時機（接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前後）及環境消毒（使用500ppm稀釋漂白水進行常用物品表面消毒、1000ppm稀釋漂白水進行經嘔吐物或排泄物汙染物品消毒），降低腸病毒傳播機會。有關腸病毒防治與高風險區相關資訊，請至新北市衛生局全球資訊網(網址：https://www.health.ntpc.gov.tw/)及衛生福利部疾病管制署全球資訊網(網址：https://www.cdc.gov.tw／)查詢。