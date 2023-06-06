北投區石牌志明牛肉麵4日遭外送員踢爆，店員把抹布水擰進煮麵鍋裡，事發第一時間業者否認，後續外送員又上傳12分鐘完整影片打臉，引發輿論譁然，志明牛肉麵店隨即緊急停業，並表示今天將開記者會對外說明，但隨著爭議愈滾愈大，老闆許志銘昨稍晚發聲明，坦承確實有外送員指稱的狀況，石牌店將暫時歇業，今天許志銘再說，因昨天已發聲明，因此取消記者會。

許志銘發布聲明指出，抹布水擰進煮麵鍋事件，造成社會上紛擾，在此表達最深的歉意。經調查，該行為是員工個人疏失、本人督導不周，在第一時間未能釐清真相，深為負責人，會坦然面對、絕不推託，再次向社會大眾致歉。

許志銘說，石牌分店會暫時歇業，未來會加強內部員工教育訓練，待完成訓練後，石牌店再擇期重新營業，也會主動聯繫衛生局進行稽查。他強調，在北市經營逾30年，從未發生任何食安問題，盼加強內部控管和訓練後，能重拾大家的信心。

衛生局食藥科長陳怡婷表示，稽查人員昨早在營業時間到店，由於店家關門只能擇期再前往稽查，如屆時發現違反食品良好衛生規範準則，將要求業者限期改善，複查不合格將依《食品安全衛生法》開罰6萬元以上、2億元以下。