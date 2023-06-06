南投縣1名農友日前至山區農場務農，將鏈在大門看顧農場的狗放風，突然聽到狗狂吠上前查看，赫見狗咬住超過1公尺長南蛇狠甩，立刻上前並出聲制止，將奄奄一息的南蛇送往集集特生中心野生動物急救站，南蛇因強大咬合力體腔外露、脊椎斷裂，獸醫將南蛇麻醉後人道處理，農友對南蛇十分內疚。

集集特有生物中心指出，南蛇是一種無毒的大型蛇類，最大長達260公分，廣泛分布於全台海拔2000公尺以下地區，主要棲息在開墾地和住家附近，以老鼠等小型哺乳類為主食。蛇類能夠控制野鼠族群數量，避免作物損失或傳染疫病散播。

臉書「野生動物急救站」日前PO文，指農友到田裡忙農事，讓農場看門的狗放風，無奈發生狗攻擊超過1公尺長南蛇憾事，他發現狗咬著南蛇並用力甩動，立刻制止，並將奄奄一息的南蛇送往集集特生中心野生動物急救站。

獸醫指出，雖然狗攻擊南蛇只有很短的時間，但狗強大咬合力對南蛇造成無法捥救的傷勢，該隻南蛇全身多處咬傷、體腔外露且脊椎斷裂，決定將南蛇麻醉後再安樂死。農友自責沒將狗看好，對過世南蛇感到愧疚。

野生動物急救站小編呼籲，飼主帶寵物狗外出時，一定要繫牽繩限制其活動，避免讓愛犬曝露在危險環境中，而且狗保有狩獵本性，也能避免狗與野生動物或人類發生衝突。

網友留言指出，很遺憾南蛇最終還是跟這個世界掰掰了，不過感謝飼主願意以自身經驗告訴大家，這片土地還有許多原生動物需要被尊重。