民進黨總統參選人賴清德日前提到將規畫讓已停機的核電機組做為緊急使用，被外界解讀非核家園政策鬆動，他昨表示，「非核家園」理想沒有改變，至於極端緊急情況，必須預先設想可能的解決方案；對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，討論核電要不要延役，都有不同環境下考量，如果發生戰爭是否能使用都要規畫，賴總統考慮也是這個條件。

賴清德日前拋出「緊急狀態啟用停機核能機組」話題，也遭行政院打臉表示，各核能電廠除役期程，照原定計畫進行，並無延役考量，賴清德昨日被媒體再度問到核電問題，他表示，「非核家園」理想沒有改變，極端緊急情況，必須預先設想可能的解決方案。

鄭運鵬表示，核電使用在各國來說都是非常時期，包含日本福島地震和烏克蘭核電廠，都是要很謹慎，整個能源和國安體系，討論核電要不要延役，都有不同環境下考量，如果發生戰爭是否能使用，像烏克蘭戰爭爆發，核電廠就被認為很危險，這種極端狀況，國安單位要去思考，但能否使用、如何使用都要規劃，賴副總統考慮也是這個條件。

民進黨立委林靜儀指出，台灣不論是平時或是緊急狀況下都要有多元的能源來備援，以前都是靠進口，近年把台灣光電、太陽能和風電建立起來，就是希望有多元沒有污染的來源。

她說，假設在非常緊急非常極端狀況下，已經沒有經濟產業的狀況正在運作，只剩下民生和軍事用電，能源依賴和現行能源狀況不同，那種情況下還有一個問題是要看輸配電是否安穩。

林靜儀表示，賴副總統所討論的是假設很緊急的狀況，還能讓民生用電供應到什麼程度，那是非常特殊時期，能源需求跟現在的基礎點不同，相信賴清德當天是討論到很極端，只剩民生和軍事用電還無法維持的做法，要把前提做說明。

民進黨立委劉世芳指出，支持非核沒有改變，包含蔡總統跟環保團體會談也是，國民黨執政說能源依賴進口，但民進黨執政對於再生能源比例節節升高，想要處理跟氣候變遷有關，盡量降低燃煤等對氣候變遷影響。

劉世芳說，賴副總統所提示最極端的選擇，要去除所有狀況才會討論到核三是否處理，核能發電要重新啟動，需要經過很嚴格的環境影響評估，以及核廢料的處理，無論如何民進黨非核政策時程和方向沒有改變。