2020年立法院審查監察院人事案時爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她，范雲指陳涉及性騷擾並提起民事訴訟求償，台北地方法院一審判陳須賠償8萬元，上訴後，北院二審判決駁回，陳雪生須賠8萬元確定。

范雲2020年年7月14日在立法院審查監察院人事案時，遭陳雪生以肚子碰撞背部至少3次，經她向其表示「很噁心、這是性騷擾」等語，陳竟以嘻笑方式回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等不雅且充滿性暗示之言語，使被上訴人感覺被冒犯、不受尊重、羞辱及氣憤。

范雲說， 她公開抗議後，陳在接受媒體採訪時，竟又表示「我又不是餓死鬼」，更辱罵她「神經病」、「往自己臉上貼金」等不雅且貶抑她性別、年齡及外表等歧視性言語，傷害及羞辱她人格，請求陳給付8萬元之精神上損害賠償。

陳雪生辯稱，因佔領主席台時之相互推擠而有肢體接觸在所難免，他並非故意以腹部碰觸范雲背部，亦無性騷擾之意圖，他是因范雲不實指控，憤怒下基於自衛、自辯回應她，其言詞雖不優雅得體，卻是一般人通俗之用語，並未寓有性或性別之實質內涵。

台北地方法院二審駁回上訴，認定陳雪生故意以其肚子碰觸范雲背部，而該行為已構成性騷擾，再其稱「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」等，也構成性騷擾，判賠8萬元確定。

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