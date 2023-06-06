台中1名單親媽媽帶7歲兒子和黃姓男友同居，前年黃男以繩子、膠帶將男童綑綁，用鉛筆、掃帚把柄狠插肛門，致直腸潰爛，最高法院駁回黃男的上訴，斥責他所為甚屬不該，惡行實非輕微，依對未滿14歲之男子犯強制性交等罪，判囚9年定讞。

黃姓男子因認為同居女友7歲的兒子不服管教，或持膠帶、繩子綑綁幼童，或持衣架、鐵製扳手、掃把、徒手，以腳部踢踹、踩踏等方式，多次毆打而傷害幼童頭臉部、身體軀幹及四肢；或手指彈弄幼童生殖器之方式，傷害幼童之生殖器官。

2021年8月16日晚間至隔天凌晨，黃男又拿繩子綑綁幼童之腰部，然因他見幼童雙腳不斷踢踹掙扎，遂指示同居女友拿取繩子及協助按壓幼童雙腳，他持衣架、掃把，接續毆打幼童頭部、四肢與屁股，又以腳踩踏幼童左腳。

黃男先後持鉛筆、白板筆插入男童之肛門，甚至有次以掃把握把處插入男童肛門，警方在2021年8月17日凌晨1點多接獲鄰居報警，稱聽聞孩童哭泣疑遭家暴而到場處理，見男童身上多處瘀傷、右眼有明顯瘀青，且身上未穿著衣褲、全身赤裸，直腸多處潰瘍，送醫救治。