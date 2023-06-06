今天（6日）是24節氣中第9個節氣「芒種」，代表炎熱的夏天到來，《搜狐網》運勢專欄指出，雙子座、雙魚座、天蠍座、摩羯座今天桃花運超級旺，不僅能遇到三觀合適的對象，更有機會透過親朋好友介紹認識新桃花。另外，在社交聯誼場合適時展現自己可吸引異性關注。

▍雙子座

雙子座在芒種期間桃花運將會明顯提升，能遇到合適的另一半，但是運勢好的時候須懂得取捨，不要埋頭苦幹在工作中。若有社交聚會或親朋好友介紹對象，不要拒絕，否則容易錯過良緣，脫單變得更困難。

▍雙魚座

雙魚座在芒種期間桃花運爆棚，在彼此的互動中有了更深刻的認識，並且懂得在這段關係中一起努力來提升自己，而這樣的好表現也讓雙方產生巨大改變，將會更加成熟穩重，感情也能細水長流。

▍天蠍座

天蠍座在芒種這段期間桃花運超級旺，這段期間有望遇見一個像是朋友，又像情人的對象，不僅對方的三觀與天蠍非常合適，更能無話不談，彼此之間也有共同的目標，能一起為未來努力。

▍摩羯座

摩羯座在芒種期間可獲意想不到的驚喜，在聯誼聚會上適時展現自己，能吸引異性的關注。而到了下半年，若多出外參加活動有望遇見好的緣分，感情也容易長久，甚至能步入婚姻。