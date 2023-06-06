美國當局今天指控加密貨幣交易所幣安（Binance）違反證券法，構成所謂的「廣泛的欺騙網絡」，「蓄意逃避法律」。

法新社與路透社報導，美國證券管理委員會（The Securities and Exchange Commission）提起民事訴訟，針對幣安和其執行長趙長鵬等提出13項指控。

證券管理委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）表示：「透過13項指控，我們指控趙長鵬和幣安參與廣泛的欺騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意逃避法律。」

詹斯勒還說，趙長鵬和幣安在他們的風險管控和交易量方面誤導投資人，甚至隱瞞投資人資金和加密資產的託管地點和託管人。

幣安批評美國證券管理委員會的行動是錯誤做法，威脅到「美國作為全球金融創新和領導中心的角色」。

幣安在聲明中表示：「數位資產法在世界大部分地區仍未完善，執法監管並不是最佳途徑。」

「有效的監管框架需要合作、透明和深思熟慮的政策參與，美國證券管理委員會已經放棄了這一道路。」

「我們打算大力捍衛我們的平台。」