花蓮縣吉安鄉獲中央客家委員會計畫支持，在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上建置1朵大油桐花，命名為「桐心廣場」，預計今年7月底啟用，客委會副主委周江杰（左三）與行政院東服中心執行長洪宗楷（左二）到現場視察驗收工程，肯定鄉長游淑貞（右三）的努力。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉獲中央客家委員會「客庄社區環境營造計畫」，斥資近4000萬元在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上建置1朵大油桐花，命名為「桐心廣場」，象徵客家文化將在童心中綻放與成長，工程前年9月動工，預計今年7月底啟用，屆時白天將是學生的運動場，晚間及假日則是民眾休閒樂活好去處。

吉安鄉客家人口約3.2萬人，不僅是全縣之最，更有「縱谷客家第一庄」的美名，鄉公所為將客家文化向下扎根，在客委會與縣府支持下，與吉安國小共同執行「吉安客庄社區環境營造－禾埕專案計畫」，以客家桐花為主要設計元素，將校內風雨球場鋼構頂棚設計成一朵綻放不朽大桐花，並取「童心」寓意將其命名為「桐心廣場」。

鄉公所表示，桐心廣場執行總經費約4000萬元，包含客委會補助2970萬，縣府全額支持自籌款363萬以及多位議員建議款等，工程2020年9月動工，原預定去年完工啟用，為讓整體設施更加友善，並融合村鄰與學校的使用需求，達到「校園社區化、社區校園化」價值，經陸續調整施工細節，預計今年7月底啟用。

客委會副主委周江杰日前在桐心廣場啟用前，與行政院東服中心執行長洪宗楷到現場視察驗收工程，他說，廣場雖透過客委會經費興建，但友善親民的設施卻能如實發揮客家「禾埕」文化精神，成客家、原住民、閩南族群多功能共榮的生活場域。

洪宗楷則說，校園的桐花代表吉安學子綿延不絕的綻放與成長，社區的桐花象徵吉安客庄的文化故事永續流傳，廣場周邊以客家菸樓的建築語彙融入無障礙廁所、親子廁所等，同時也尊重原有植栽整合景觀資源，規畫兼具安全、通透及便利的停車空間與廊道，符合多元需求的使用期待。

鄉長游淑貞則說，公所團隊發揮「一塊錢三用」的精神，將廣場打造成學校使用、社區共用、族群多用的高使用效能，竣工驗收後將撥交吉安國小負責管養維護，屆時白天是學生的風雨運動場，夜間及假日便化身鄉親休閒樂活的場所。