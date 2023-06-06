可樂旅遊推出全新澳門自由行商品，入住新濠影匯酒店，2天1夜最低6,888元（未稅）起；還有水上樂園、8字形摩天輪門票買一送一活動，及亞洲巨星演唱會門票，限時限量，售完為止。

澳門最大的水上玩樂天堂「新濠影匯」結合酒店、劇院、購物商場、水上樂園的世界級娛樂渡假村，今年4月全新開幕，無論是情侶、家庭旅遊、親子共歡都非常合適。

新濠影匯不僅擁有澳門唯一「室內衝浪模擬器」，提供旅客體驗衝浪快感的絕佳場域，還有7個滑水道設施、2座造浪池，且以「太空」為主題，推出16項刺激狂熱的遊樂設施，包含星洞漩渦、天際星空池、星空激流之旅、天崖海角等，讓旅客不畏天氣陰晴，都能恣意玩水。

新濠影匯酒店主題結合電影元素，以「明星匯」及「巨星匯」兩棟酒店大樓所組成，打造頂尖非凡的尊榮饗宴，提供1,600間客房、套房，滿足各種消費族群的需求。6月推出訂房限定優惠，於可樂旅遊訂購新濠影匯酒店「明星匯」房型，連住2晚贈送8字形摩天輪券2張，3晚加碼再送水上樂園門票；7至9月暑假期間，則有連住2晚贈「印簿玩隨手翻相本」活動，將美好時光記錄下來。

可樂旅遊攜手新濠影匯包裝2至4日產品，提供高雄／桃園兩地出發，旅客可選擇入住高雅時尚且充滿電影元素的明星匯，或是頂尖尊榮的巨星匯房型；也可選擇全程自由行，或參加澳門世界遺產半日遊的導覽，走訪知名大三巴牌坊、仁慈堂、盧家大屋等，2天1夜最低6,888元（未稅）起！行程皆包含乘坐全球最高的8字形摩天輪「影匯之星」，亦可享澳門最大水上樂園門票買一送一優惠。

睽違四年，舞台王者郭富城今年7月將於新濠影匯綜藝館舉辦全新個人演唱會，結合「舞林」主題與虛實交錯的燈光特效，打造前所未有的嶄新體驗，可樂旅遊從E區到VVIP區通通都有賣，限量席位手刀搶購，不要再和郭富城擦身而過。

可樂旅遊新濠影匯票券商品，除了有水上樂園、8字形摩天輪買一送一外，亦有滿紛樂園1日暢玩門票、VR傳奇英雄科技城2小時無限暢玩券，且即日起至6月30日止，凡購買新濠影匯自由行、酒店、票券商品，刷國泰世華CUBE卡，可享有線上訂單3至5％的優惠折扣。