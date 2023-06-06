1200元文化成年禮金今日開始使用，由於恰逢畢業季，蔡英文總統6日以中山女高學姐身份，與中山女高、建國中學及師大附中學生舉辦畢業派對送上文化成年禮金。蔡英文鼓勵學生走進書店、電影院、博物館及藝術場館，透過成年禮金轉大人，成為真正「台灣囡仔」。

文化部長史哲有感於新冠肺炎疫情讓3屆18歲青年失去象徵成年的高中畢業典禮，也錯過文化及社群體驗，才希望發給18至21歲青年每人1200元禮金。他們可透過文化幣APP領取1200點文化幣，在獨立書店購書、看國片、聽音樂會、逛書展等。

蔡英文表示，希望同學藉由使用文化成年禮金，找到喜歡的藝文活動，也讓台灣藝文產業獲得更多支持。文化部同時與許多獨立書店、劇場及國片合作推出放大1200點數優惠，鼓勵大家走進書店、電影院、博物館或藝術場館，「透過文化體驗來成年，成為正港的台灣囡仔」。

蔡英文表示，同學們即將踏上人生下一段，每個人心情可能都不一樣，但無論如何，鼓勵大家將對未來的期許轉為動力，勇敢嘗試、大膽體驗，為夢想衝一波。

蔡英文說，除了成年禮金，教育部也提供「疫後就學貸款方案」，減輕就學貸款的壓力，政府會陪伴大家勇敢追夢，並且減輕各項負擔，祝福同學畢業快樂，鵬程萬里。

中山女高校長張云棻表示，隨著口罩解禁，人與人之間溫度終於重回大家身邊，現在同學年滿18歲，代表你們將成為有擔當的國家希望，祝福各位不論身在何處，都要在追夢的同時，維持自身文化素養。