國民黨台北市第五選區（北中正、萬華）立委選戰，至今未決定參選人選。國民黨北市黨部昨日舉行立委提名說明會，最終決定在6月11日至13日全民調，最晚18日會公布參選人。有意爭取提名的議員應曉薇6日接受廣播節目專訪時，表示自己之所以最後兩個禮拜才參選，是因為在等「漂亮寶貝」韓國瑜的女兒韓冰投入選戰。應強調國民黨需要傳承，不能讓資深的民意代表一直霸佔著位子。

應曉薇表示，她真的很喜歡韓冰，「先不要說她漂亮這件事，一個曾經輔選過總統大選的人，她到哪裡都一定贏。」應曉薇也再度喊話韓冰，表示如果今年真的因故沒有辦法來參選中正萬華區，或是有一些想法沒辦法來參與，「沒關係，曉薇姐繼續等你。」

應曉薇直言，之所以自己最後兩個禮拜才決定要爭取黨內提名，就是在等待韓冰是否也投入爭取提名的行列，「這個漂亮寶貝永遠在我心中，她太可愛了，很棒的一個女孩子，我是真的在等那個漂亮寶貝。」應曉薇說，雖然不是真的非要韓冰參選不可，但國民黨還是必須得多找年輕人參戰。

應曉薇說，每個拿著國民黨旗子在打仗的人，應該要有「傳承」的態度，「年輕人有多少個4年？2個4年過去就8年了，如果都讓黨內一些資深民代霸著位子，國民黨如何傳承？如何有下個接班人？」應曉薇說，一個社會要好不能只成就自己，要廣納百川多聽外界的建議。