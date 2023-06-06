民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她，指陳涉及性騷並提起民事訴訟求償，台北地方法院一審判陳須賠償8萬元，上訴後，北院二審判決駁回，陳須賠8萬元確定。對此，陳雪生發出3點聲明，並大嘆司法已死。

陳雪生聲明提到，2020年7月14日立院審理監察院院長人事案時，因當時現場混亂，在場委員均有肢體接觸，他身高近190公分，而范雲不足160公分，客觀上顯然不可能有他肚子碰撞范臀部之情形，此節亦為台北市政府性平會調查屬實，故范稱他以肚子碰撞其臀部云云，顯然與事實不符，「故本人認為實有澄清之必要性。」

聲明指出，陳雪生於公開場合突遭范雲不實指控性騷擾，為捍衛個人清譽，他於當場表示「我對妳沒興趣」之主觀想法，或因情急之下用詞稍顯粗魯，但此乃因他對於范的指控實感氣憤，是為了捍衛個人聲譽，並無任何性騷擾之意圖。

聲明表示，至於范雲後續對外透過媒體無據指摘陳雪生為馬祖王，數度騷擾職員之指控云云，此部分則全無證據。無奈法院對此毫無根據之誹謗行為認定無罪，實為司法已死，「本人希望范雲委員切莫藉機蹭熱發燒議題，亂潑髒水」。

聲明最後強調，陳雪生從政多年，為國為民，廣受馬祖居民之信賴與肯定。經此爭議，今後定會在性別議題上抱持謙虛態度持續學習。

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