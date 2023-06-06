高市議員李雨庭今（6）日受訪時直說，真的是無妄之災，自己公親變事主，但不會向暴力低頭。（柯宗緯攝）

高雄市議員李雨庭的服務處昨天幫忙喬債，疑協商破局，洪姓嫌犯離開後，竟開車衝撞服務處大門，旋即棄車逃逸，警方火速4小時逮人。李雨庭今（6）日受訪時直說，真的是無妄之災，自己公親變事主，但不會向暴力低頭。高雄市長陳其邁也嚴厲譴責，使用暴力非常不應該。

警方調查，昨天下午61歲蘇姓女子先向李雨庭助理陳情，商借服務處與多名債主協商債務，並委請1位綽號「小賀」的男子幫忙協商。過程中，洪姓嫌犯與「小賀」的同夥友人發生肢體衝突，洪嫌離開後心有不甘，於是開車撞擊大門後棄車徒步逃離現場，搭乘朋友自小客車離開。警方除逮到洪嫌。將持續追查其他關係人等釐清案情。

李雨庭今指出，昨天發生這起事件，服務團隊都非常錯愕，第一時間她聽到也很生氣，怎麼會有人挑戰公權力？「整件事情跟我們完全不相干，真的是無妄之災啦！公親變事主」，不容許暴力這麼挑釁。

針對有網友質疑是李雨庭的助理先動手打人，才會有此次衝突。對此，李雨庭重申，「我助理沒有打人，歡迎他提出證據，怎麼可以亂講呢？」在臉書留言的人可以出來指正，如果有打人的話，自己絕對不會護短，也歡迎他提告。

陳其邁表示，昨天第一時間他就掌握這起暴力事件，他指示警察局長林炎田應全力緝凶，務必盡速破案，警方在4個小時就逮捕到嫌犯，感謝警察同仁的努力。

陳其邁譴責這種暴力行為，非常不應該，並強調維護治安、確保人民生命財產的安全，非常的重要，將持續在公共場所、民眾較常出入的地方提高見警率，確保人民生命財產的安全。