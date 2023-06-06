香港電台前編導蔡玉玲因調查2019年元朗暴力襲擊市民事件，透過官方資料查找車輛登記訊息（查冊），一度被裁定虛假陳述罪成立。香港終審法院5日以無理由排除「真誠」的新聞調查為由，撤銷各項定罪。對此，香港特首李家超6日表示，港府會按判辭改進查冊指引，並按與裁決同樣的精神審視其他部門的查冊安排。

綜合香港《明報》、星島網報導，香港特首李家超今早出席行政會議前會見媒體，主動提及香港終審法院就蔡玉玲查冊個案裁決，他指香港是法治社會，按法律行事，運輸署與運輸及物流局會聯同律政司研究判詞，改善車牌查冊指引。他強調，裁決反映香港司法制度公平公正，以及政府尊重法治精神。

香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲製作721襲擊事件專題報導時，用車牌查冊，被裁定兩項「明知而作出在要項上虛假的陳述」罪成罰款，蔡不服定罪上訴，被高院駁回後獲批准上訴至終審法院，終院昨日頒下書面裁決，5位法官一致裁定勝訴，撤銷定罪。

判辭指出，「其他有關交通及運輸的事宜」的定義「籠統（catchall）」，認為無理由將「真誠（bona fide）」的新聞調查排除在外，因此蔡申請車輛登記細節證明書的陳述不屬虛假陳述。蔡玉玲在判決後表示，喜見一直堅持追求的公義終於得到彰顯，這也體現了言論和新聞自由受憲法保障。