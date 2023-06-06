AIDA世界自由潛水錦標賽（AIDA World Championship）是自由潛水界的指標性賽會，吸引各國最精英的運動員參加，一年共舉辦兩次分為泳池賽與深度賽。今年AIDA世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA 30th Pool World Championship）將於6月10日至17日於韓國濟州市舉行，是AIDA首次移師至亞洲舉辦世界錦標賽，台灣將派出12位選手參賽，希望能為中華隊奪取好成績。

這次台灣參賽選手分別是男子組許越翔、張逸先、李柏彥、詹凱翔、陶城羲、楊傑民、蕭智嶸；女子組劉宇芳、林昕儒、陳昱蓉、吳天喜、董家㚬，加上助理裁判與相關人員，組成有史以來最大規模的代表團。

台灣自由潛水發展協會今日邀請立法院莊瑞雄、賴品妤、蔡易餘、林靜儀以及海洋委員會管碧玲主任委員、外交部、體育署的長官們一起召開記者會，給選手們加油、打氣、讓社會可以更了解這項海洋運動。

莊瑞雄表示，屏東這幾年海洋運動發展越加蓬勃，許多民眾每逢假日就會跑墾丁、小琉球從事海洋運動，除了打造國民運動風氣，也帶給當地更多元的經濟發展。這幾年他和台灣自由潛水協會也有許多議題的合作，例如自由潛水比賽的保險問題、海洋運動發展的推動…等，都讓他看見這一群年輕人令人印象深刻的專業與活力，今天適逢選手出國比賽前夕，特別和幾位立院好同事一同為台灣健兒們加油打氣，也期待選手們帶著全國人民的支持，在世界舞台盡情發揮。

莊瑞雄強調，上個月立法院剛三讀通過海洋產業發展條例，海洋運動正是裡面的其中一項重點產業，期望海委會與相關政府單位能夠持續協助推動海洋運動產業發展，不只是為這次出國比賽的好手，未來要如何讓海洋運動的發展能夠更蓬勃、讓民眾更安全的使用海域空間，海洋委員會與體育署的角色更為重要。

蔡易餘表示，台灣四面環海，海洋教育、水域管理應更開放，期待透過參與水上活動、擁抱大自然，讓更多人愛上水域運動，培養更多水上運動好手。日前海洋產業發展條例在這會期三讀通過，條文中規定，海委會及中央相關機關應共同推動海洋多元利用，營造友善海洋，建立海洋運動、觀光及遊憩活動之輔導管理機制。台灣身為海島國家，應更重視海洋運動發展，讓從事海洋活動的民眾能有更多的資源及保障。

蔡易餘提及，嘉義到澎湖這段藍色公路，是騎乘水上摩托車的熱門水域，希望海洋產業發展條例的通過，能整合、協調、建立永續經營的海洋產業環境，促進海洋產業的持續發展，並將此帶動臺灣整體經濟的提升。透過今天的行前記者會，蔡易餘也期勉代表台灣參賽的健兒們，都能有好成績展現，為國爭光。

賴品妤表示，她的選區跟海非常有關係，其中瑞芳、貢寮區，海洋運動非常興盛，例如SUP、自由潛水等，為地方帶來諸多嶄新可能性。賴品妤委員強調，然因「自由潛水」是一項新興的運動，也並不是「亞奧運特定體育項目」，所以在政府管理權責上、甚至是公部門的資源挹注也相對有改善空間。

林靜儀說，台灣在海洋運動上有著得天獨厚的發展潛力，而很開心今天可以為這群即將前往韓國出賽世錦賽的選手來打氣鼓勵，台灣團更有兩位專家獲選為這場賽事的助理裁判。此外，林靜儀認為越來越多民眾對於海洋運動的喜愛，也更凸顯政府對於海洋保育及海域安全管理的重要性，在像自由潛水、浮潛、海泳等這類的運動漸漸往全民運動的方向發展時，我們就必須要有更明確的規範，包括：完善硬體設施、落實專業管理，以及安全觀念宣導，來讓民眾可以安全又開心地享受海洋運動所帶來的樂趣。