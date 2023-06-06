2024總統大選三角督底定，外界關注各陣營副手人選，民眾黨主席柯文哲過去曾提出南部、女性及企業家等三大互補條件，但不排除「向天下徵才」。據悉，柯營已有重要幕僚探詢台大社科院長蘇宏達意願，待柯從日本返台後再討論。柯文哲6日在日本受訪表示，「我昨天讀到嚇一跳，我跟蘇宏達從來沒見過面、沒講過話。」。

據透露，近期有柯營幕僚探詢蘇宏達參政意願。知情人士指出，蘇反執政黨色彩鮮明，也未擔任官職或參選，政治素人形象也符合柯營對副手的想像，且蘇歷經卡管案、林智堅與鄭文燦論文案，更傳出被國安局查水表，其存在能凸顯綠營執政傲慢。

該人士分析，蘇宏達除能喚起深藍對於綠營的不滿之外，台大社科院長的身份也符合中間知識分子期待，能穩固中間選民、拉攏深藍選票，且能提供歐美事務、兩岸論述等外交觀點，與柯有互補性，能使柯專注內政議題與民進黨交鋒。

正在日本出訪的柯文哲，6日一早拜會立憲民主黨「日台議員懇談會」會長蓮舫，參議員熊谷裕人，眾議員笠浩史、櫻井周、源馬謙太郎、青山大人等人。對於副手人選傳出鎖定蘇宏達，柯文哲表示，這個就很奇怪，「我昨天讀到我嚇一跳，我跟蘇宏達從來沒見過面、沒講過話」，所以他說，常常在報紙上讀到他都不知道的消息。