另一方面，蘋果開發者大會台灣時間6日凌晨登場，如市場預期，MR裝置「Vision Pro」正式亮相、售價3,499美元，預計2024年初起於美國市場販售，市場認為Vision Pro售價過高，蘋概股6日出現些許壓力，大立光早盤下跌近3％，一舉摜破5、10日線；前波漲多的玉晶光更是重挫近7％，跌破4字頭價位、失守月線。

美四大指數5日全盤皆墨，道瓊工業指數下跌199.9點，跌幅0.59％，收33,562.86點；S&P 500指數小跌8.58點，跌幅0.2％，收4,273.79點；NASDAQ指數下跌11.34點，跌幅0.09％，收13,229.43點；費城半導體指數小漲57.29點，上漲1.64％，收3,444.12點。

展望後市，群益投顧分析，在暫停升息、債務上限提高等「利多」一一出鞘後，台股市場資金追價意願趨弱，預期在6月中美國聯準會（Fed）做出利率決策前，市場可能相對缺乏有力向上拉抬的挹注。

選股方面，前波強勢族群近日來陸續爆量回檔整理，選股、操作難度轉增，建議從強勢概念族群中，挑選具基期、籌碼優勢者，擇強守技術面短線應對。