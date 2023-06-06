宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍，1輛小貨車、1輛麵包車與1輛自小客車追撞，1人直接拋出車外死亡，3人送醫急救，其中2人傷重不治死亡，現場滿地殘骸，3輛車體都扭曲變形，相關肇事原因警方釐清中，而事發驚悚畫面也曝光。

從行車紀錄器畫面可以看到，小貨車駕駛行駛在溪濱路三段往南方向，對向一輛的黑色轎車從後方高速駛來，向前追撞前方麵包車，麵包車受到強力撞擊瞬間被壓扁，而轎車也噴到對向與小貨車相撞；路口監視器也拍下撞擊瞬間，只見麵包車受到強力撞擊後，再撞上路口電線杆，車體瞬間炸成碎片，現場滿地殘骸。

據了解，60歲吳男駕駛VOLVO自小客車行駛在溪濱路三段往北方向，追撞前方三菱麵包車後噴向對向車道，遭50歲溫男駕駛的小貨車撞擊，由於VOLVO車速過快，導致麵包車內42歲駕駛鐘女直接拋出車外，肢體分解當場死亡，小貨車滑行數十公尺。

吳男、溫男及麵包車內乘客18歲就讀宜蘭高商的陳姓女學生，分別送往博愛醫院、聖母醫院急救，吳男生命跡象穩定，溫男及陳女都傷重不治死亡。相關肇事原因有待警方釐清中。

宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍。（吳佩蓉攝）