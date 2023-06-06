「112公教退撫新制」7月1日起實施，初任公教人員適用。全國教師工會總聯合會今表示，退撫新制實施後，舊制退撫基金因斷流而產生財務缺口，政府應在5年或更短的時間內完成撥補；此外，新制退撫基金僅保障「保守型」投資組合有最低收益，這不夠，「穩健型」及「積極型」也應納入。

112公教退撫新制由原先的「確定給付制」（DB）改成「確定提撥制」（DC），並設立個人帳戶。DC制實施後，參加者有個人帳戶，每個月強制提撥至帳戶的金額至少要達到薪資的15％，其中個人負擔35％、政府負擔65％。

全教總文宣部主任羅德水說，112公教退撫新制具有長壽風險，工作時存進帳戶的金額在退休後用完就沒有了，壽命愈長的人，晚年生活得不到保障。

羅德水進一步說，112公教退撫新制，參加者可在「保守型」、「穩健型」及「積極型」等3種投資組合中擇一，但政府僅保障「保守型」的投資收益不低於銀行2年定存，其他兩種方式則要參加者自行承擔風險。

羅德水表示，這樣的「112公教新制」將造成多數人選擇「保守型」，而捨棄「穩健型」及「積極型」。而「保守型」的投資收益實在太低，可能不到2％，這會造成退休生活缺乏保障。因此全教總認為，政府也應該保障「穩健型」及「積極型」的最低收益，才會有人選擇這兩種投資方式。

全教總集體協商中心副執行長洪維彬說，依去年12月16日三讀修正通過的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》，明定：退撫新制實施後，致舊退撫基金用罄年度提前的財務缺口，由政府自今年7月1日起，分年編預算撥補。政府依規定完成撥補後，並應依舊退撫基金財務精算結果，接續分年編列預算撥補舊退撫基金。

針對政府撥補事宜，銓敘部在3月13日有一決議：採分年撥補方式，並分10年撥補，由銓敘部每年撥補194億元、教育部每年撥補123億元，自113年度預算撥補退撫基金。

不過全教總理事長侯俊良說，政府要分10年撥補舊退撫基金，實在太久，應該縮短為5年，或甚至明年就一口氣全部完成撥補，基金健全了，公教人員的退休生活才有保障。