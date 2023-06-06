Panasonic曾在5月時表示，最晚在2030年之前，計畫在北美地區蓋至少兩座新廠，專門用來生產特斯拉4680電池組。根據估算，Panasonic最晚在2031年3月之前，電動車電池的產能每年可望上看200 GWh，大概是現今4倍左右。

不過在當時，Panasonic並未具體說明將在北美什麼地方增產。日經亞洲報導，新工廠年產能經估算可望在從目前38 GWh，再推升為39 GWh，產能增10%左右，可滿足50萬到70萬輛特斯拉Model 3車款所需之動力。

消息傳出，特斯拉最近跟Panasonic表示，Panasonic能製造多少電池，特斯拉都可全部吃下。Panasonic正在自己位於日本和歌山的廠房試產4680型電池，特斯拉則是已在量產中。

特斯拉老闆馬斯克認為，外型呈現圓柱狀的4680型電池，是日後製造價格更便宜，同時更引人注目的電動車關鍵。4680電池會得其名，是因為直徑為46公厘，且長度為80公厘。