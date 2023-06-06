瑞昱5月合併營收為90.19億元，月增加9.1％、年減少13.7％，累計前五月合併營收為369.07億元、年減少27%。

日系外資表示，瑞昱5月營收顯示出第二季度的表現樂觀，這可能是來自於PC的急單優於預期以及乙太網和編解碼器產品，因此，看到瑞昱第二季營收潛在上行空間，季增加預計上看20%，儘管上半年的基期可能更高，但仍看好瑞昱下半年營收有機會相較上半年成長，相信瑞昱谷底已經過去，此外，也相信瑞昱的長期盈利能力將高於疫情之前的水準，故重申瑞昱維持優於大盤評等。

日系外資表示，預計瑞昱第二季營收可能會優於預期，且下半年營收會優於上半年，但PC儘管有急單出現，只是PC端的需求仍不強勁，目前預測瑞昱2023年營收將年減少11%，每股獲利為20元。現階段瑞昱谷底已經在第一季度過了，有機會在第二季到第四季持續看到業務的改善，且在規格升級下，2024年營收有機會出現雙位數成長。