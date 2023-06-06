宏碁子公司宏碁遊戲(6908)為持續深化與拓展遊戲領域相關業務，邁入遊戲內容相關事業，於111年8月經宏碁及宏碁遊戲董事會決議通過投資WINKING ENTERTAINMENT LTD並已取得WINKING已發行股份54.96%持股，WINKING為全球知名遊戲美術專業設計公司，提供先進的美術外包製作及遊戲開發服務，參與眾多知名遊戲的製作，公司設立登記於英屬開曼群島，營運團隊所在據點除了原有台灣、中國大陸、香港之外，更將持續延伸至新加坡、菲律賓等東南亞以及歐美其他地區。因應WINKING擬於海外證券市場申請掛牌交易，由宏碁審計委員會依臺灣證券交易所相關規定相關審議工作。

有關WINKING於海外證券市場申請上市掛牌之目的，除了可為WINKING募集資金、擴展融資管道、並可提昇併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。目前擬向新加坡交易所(SGX)凱利板申請股票首次公開發行及掛牌上市。

WINKING海外發行上市，將可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，得以進一步推進更多遊戲項目的開發；且WINKING不論於台灣或海外證券交易市場申請股票掛牌上市，宏碁對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀釋，但預計宏碁遊戲仍將持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對WINKING控制力之持股，因此WINKING仍將繼續為宏碁納入合併財務報表之子公司，因此WINKING海外發行上市對宏碁財務並無不利影響，且具有正面效益。

有關WINKING海外上市案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、送件時點及申請時間長短、申請是否獲批等仍存有不確定性及不可預測性。