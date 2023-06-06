法國財政部長Bruno Le Maire在兩家公司的聯合記者會上說，該廠是規模相當大的投資案。他補充說，法國已經為2030年以前在微晶片產業的投資準備了55億歐元資金，而29億歐元的援助就是其中一部分。

意法半導體和格羅方德於4月28日獲得歐盟批准，在法國政府支援下建造Crolles市的晶片工廠。而兩家公司是早於去年7月宣布該建造計畫，新工廠將建於意法半導體在Crolles市的現有工廠旁邊，目標是在2028年滿載產能，每年能生產62萬枚晶片，製程為18奈米。

這些晶片產品將用於汽車、物聯網、行動應用。新工廠每年將創造1000個新工作機會。

法國的總體目標是到2030年，在半導體產業創造1萬個新的就業機會。

而根據今年4月達成的《晶片法》(Chips Act)，歐盟希望在2030年將歐盟在全球晶片市場的市占率擴大1倍，至20%。