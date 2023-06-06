半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）擁有全球獨家最先進的極紫外光（EUV）曝光機生產技術，是發展先進製程不可缺少的重要廠商，包括台積電、三星及英特爾都希望能從艾司摩爾手上拿到更多機台，才能順利推動擴產、擴廠計畫。事實上，三家晶圓代工大廠都曾經是艾司摩爾的股東，台積電雖一度持有15%股份，但早在2015年就逢高出清持股，三星持股價值則出現驚人的17倍成長。

艾司摩爾與當初持有一半股份的飛利浦分道揚鑣後，在台積電建議下合作研發浸潤式曝光機，讓艾司摩爾業績突飛猛進，但後來艾司摩爾考量研發EUV成本與風險都相當高，打算就此放棄，但在台積電、三星及英特爾聯手注資下，成功完成EUV的研發。

韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily）報導，2012年台積電注資艾司摩爾取得15%的股份，英特爾持有5%、三星吃下3%股份，此投資讓雙方更上層樓，當艾司摩爾業績與股價大幅成長後，台積電、三星及英特爾於2015至2016年間大量出脫持股。

報導提到，台積電於2015年就出清股份，三星則在2016年賣掉了1.4%的股份，英特爾也將持股比例削減至3%。目前三星持股艾司摩爾的市值高達45.6億美元（1399億），是當初投資2.78億美元的17倍。

即使EUV機台相當昂貴，卻是晶圓代工廠提升技術的關鍵設備，業內人士表示，「EUV價格昂貴且供應有限，但沒有它，你就無法引領市場。」目前年產量約40台，艾司摩爾希望可以提高至年產60台，台積電為最大買家。